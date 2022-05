Kein Russland-Ersatz: Formel 1 fährt 22 Rennen

Die Formel 1 wird den Großen Preis von Russland 2022 nicht durch ein anderes Rennen ersetzen und in diesem Jahr damit 22 WM-Läufe absolvieren. Das bestätigte die Königsklasse am Mittwoch. Der Grand Prix in Sotschi, angesetzt ursprünglich für den 25. September, war wegen des Krieges gegen die Ukraine im Februar abgesagt worden.