Leclerc holt Pole in Miami - auch Sainz im zweiten Ferrari vor Verstappen

Verstappen vergab eine bessere Startposition mit einem Fehler im ersten Sektor. "Ich habe es verbockt", sagte er noch am Funk. Dennoch: "Dass wir im Qualifying so konkurrenzfähig waren, hat mich wirklich überrascht", sagte Verstappen, der in den Trainingseinheiten von einigen technischen Problemen eingebremst worden war. "Ich denke, wir haben einen wirklich guten Job gemacht, aber wir müssen anfangen, die Wochenenden etwas weniger schwierig zu gestalten", forderte er in Richtung seines Teams.