Formel 1, Haas: Magnussen lobt Schumacher - "Er ist ein Top-Fahrer"

Der 29-Jährige hob dabei explizit Schumachers Erfolge in den Nachwuchsserien Formel 3 und Formel 2 hervor. "Er hat sich seinen Platz in der Formel 1 verdient. Mick wird von Woche zu Woche besser, hat in den ersten Rennen dieser Saison schon ein neues Level erreicht. Er wird in naher Zukunft seine ersten Punkte einfahren", sagte Magnussen.