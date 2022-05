Miami: Leclerc hängt Verstappen ab - Russell Zweiter

Vor dem fünften Saisonrennen hat Leclerc in der WM-Wertung 27 Punkte Vorsprung auf Verstappen, der zuletzt in Imola gewann. „Ich weiß nicht, wer an diesem Wochenende vorne sein wird“, sagte Leclerc, bislang sei es „immer sehr eng“ zugegangen gegen Verstappen. Er sei sich aber sicher, dass er „eine Chance“ auf den Sieg habe, wenn er keine Fehler mache.