Porpoising: Verstappen kritisiert Eingriff der FIA

Einige Fahrer sahen aber die Rennställe selbst in der Verantwortung, das starke Hüpfen in den Griff zu bekommen. "Egal, ob es uns hilft oder schadet: Ich bin nicht der Ansicht, dass Regeländerungen in der Saison korrekt sind", sagte Weltmeister Max Verstappen. Sein Titelrivale Charles Leclerc (Ferrari) stimmte ein: "Das Team muss mir ein Auto geben, mit dem ich fahren kann."