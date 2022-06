Formel 1: Punkte oder Crash? Mick Schumacher will "das richtige Maß finden"

Schumacher hatte in dieser Saison bereits zwei Totalschäden an seinem Haas verursacht, in Saudi-Arabien und zuletzt in Monaco. Zudem kostete ihn ein Unfall mit Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel in Miami seine ersten Punkte in der Königsklasse, auf diese wartet er noch immer. "Wenn ich mich für die Leistung belohnt hätte, dann sähe die Diskussion jetzt anders aus", sagte Schumacher, die ersten Punkte seien aber "nur eine Frage der Zeit".