Vettel stärkt Schumacher den Rücken

Sebastian Vettel hat Mick Schumacher in der Debatte um dessen Leistungen in der Formel 1 den Rücken gestärkt. „Kritik ist in der Hinsicht auch gerechtfertigt. Aber man darf nicht immer nur draufhauen, sondern muss auch mal sagen, wenn was gut gelaufen ist“, sagte Aston-Martin-Pilot Vettel der Bild.