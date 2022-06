Von Startplatz 19: Leclerc soll Top Fünf erreichen

Das Team hatte sich vor dem neunten Saisonrennen am Sonntag (20.00 Uhr MESZ/Sky) entschlossen, am Ferrari des Monegassen Leclerc fast alle Komponenten der Antriebseinheit auszutauschen. Damit muss dieser von Rang 19 starten. Nachdem Leclerc in der noch jungen Saison bereits zwei Motorschäden hatte, ist das Limit der straffrei einsetzbaren Teile bei ihm bereits weitgehend ausgeschöpft. Entsprechend bedeuten neue Power-Unit-Elemente eine Rückversetzung in der Startaufstellung.