Vor Baku-GP: Steiner klagt über „Spaltung von außen“

Teamchef Günther Steiner vom Haas-Team hat angesichts der wachsenden Kritik an Formel-1-Pilot Mick Schumacher eine „Spaltung“ von außen beklagt. „Es wird das Lager gespalten. Die Spaltung des Teams von außen ist nicht gut für Mick. Es gibt viel Unruhe von außen“, sagte Steiner am Sky-Mikrofon vor dem Großen Preis von Aserbaidschan am Sonntag (13.00 Uhr/Sky).