Formel 1: Schumacher glaubt an Aufschwung: "Große Fortschritte" bei Haas

2021, in seinem Debütjahr, war der Haas nicht konkurrenzfähig gewesen. In dieser Saison waren Punkte mit dem verbesserten Auto allerdings von Beginn an möglich, im zehnten Rennen klappte es dann. „Es ging darum, das für mich beste Setup zu finden, das haben wir in den vergangenen Wochen geschafft“, sagte Schumacher. (SERVICE: Formel-1-Kalender)