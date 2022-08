Formel-1-Boss Domenicali knüpft Rückkehr von Deutschland-Rennen an Bedingungen

Die Situation in Deutschland sei "komplizierter" als in anderen Ländern, in denen das Geld für Motorsport lockerer sitzt. Gleichwohl sei ein Rennen in Hockenheim oder auf dem Nürburgring reizvoll, "aber der Grand Prix muss sich für alle Seiten lohnen", betonte Domenicali: "Wir können nicht alle Kosten übernehmen. Dafür müssen wir einen Weg finden. Kriegen sie das hin, werden wir auch wieder ein Rennen in Deutschland haben."