AlphaTauri setzt auch 2023 auf Tsunoda

Tsunoda wird nun in sein drittes Jahr in der Königsklasse gehen, für AlphaTauri fuhr er bislang zehnmal in die Punkteränge. Höhepunkt war ein vierter Rang beim turbulenten Saisonfinale 2021 in Abu Dhabi. „Ich sage immer, dass ein Fahrer mindestens drei Jahre braucht, um richtig in der Formel 1 anzukommen“, sagte Teamchef Franz Tost: „Ich bin zufrieden, dass ihm die Zeit gegeben wird, um sein gesamtes Potenzial zu zeigen.“