Formel-1-Verbot für US-Star - profitiert nun er?

Wie Motorsport Total berichtet, kam es am Freitagmittag in Graz zu dem Treffen zwischen Red Bulls Motorenchef Marko und dem Piloten. De Vries wird in der Meldung als möglicher neuer Stammfahrer von AlphaTauri ins Spiel gebracht - den Job, für den US-Toptalent Colton Herta Wunschkandidat war, der von der FIA aber nicht die nötige Lizenz bekam. (De Vries: Bleibt das F1-Traumdebüt unbelohnt?)