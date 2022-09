Leclerc schneller als Verstappen - Schumacher überzeugt

Max Verstappen und Red Bull kommen beim Großen Preis der Niederlande langsam in Schwung, auf eine weitere Machtdemonstration beim Heimspiel des Weltmeisters deutet bislang aber nichts hin. In der Generalprobe zum Qualifying war wie schon am Freitag Charles Leclerc schnellster Mann im Feld, Verstappen lag als Dritter immerhin nur noch anderthalb Zehntelsekunden hinter dem Ferrari-Piloten.