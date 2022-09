Verstappen im letzten Training vorn - aber kein Pole-Favorit

Weltmeister Max Verstappen ist im letzten freien Training vor dem Qualifying (16.00 Uhr/Sky) zum Großen Preis von Italien in 1:21,252 Minuten klar die schnellste Runde gefahren - eine Chance auf die Pole Position in Monza hat der Red-Bull-Pilot aber nicht. Wie viele andere Fahrer wird auch der Niederländer wegen Motor- oder Getriebewechseln in der Startaufstellung strafversetzt.