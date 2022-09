Verstappen schlägt Leclerc - Schumacher stark

Rekordweltmeister Lewis Hamilton stellte seinen Mercedes auf Rang vier, Mick Schumacher überzeugte im Haas als Achter. Der 23-Jährige hielt damit dem aktuellen Leistungsdruck stand. Sein Vertrag bei Haas läuft aus, das Team will ausdrücklich abwarten, wie sich der Deutsche in den kommenden Rennen schlägt. Und Schumacher lieferte am Samstag ab, zog ins finale Q3 ein.