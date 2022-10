Formel 1: 100 Euro! Witzstrafe gegen Vettel-Kollegen bei Aston Martin

Die Geburtstagslaune sollte ihm der kleine Zwischenfall in der Boxengasse jedenfalls nicht verhagelt haben - im Gegensatz zu Platz 18 im Qualifying, der für Stroll wegen einer Strafe aus dem USA-Rennen gleichbedeutend mit Startposition 20 im Rennen am Sonntag (Formel 1: GP von Mexiko, So. ab 21 Uhr im LIVETICKER) ist.