Formel 1: Verstappen auf Rekordjagd: "Bin hier, um zu gewinnen"

Sollte Verstappen somit an erster Stelle liegen und Perez direkt hinter ihm, habe er jedenfalls nicht vor, die Plätze zu tauschen und wiederholt damit in Mexiko, was er bereits vor einer Woche in Austin von sich gegeben hat. Das „Hauptziel“ sei, dass Perez vor Leclerc ins Ziel komme. Das sei gegeben, wenn er hinter ihm an zweiter Stelle liegen sollte.