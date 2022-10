Formel 1: Vielsagender Post - Alonso reagiert auf FIA-Strafe

Dafür erhielt die FIA viel Kritik, was den 41-Jährigen sehr freut. „Es ist einer dieser wenigen Momente im Sport, in dem ich das Gefühl habe, dass wir uns alle einige sind und die selbe Meinung zu den Regeln haben“, schrieb Alonso in einer Instagram-Story. (Kommentar: Das Rumgeeiere ist unwürdig)