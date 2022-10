Formel 1: Wut über Schock-Szene hält an - "Wer sowas sagt, muss den Mund halten"

Norris fordert Konsequenzen aus dem Vorfall - und Sicherheitsmaßnahmen, durch die verhindert wird, dass bei schlechten Sichtverhältnissen Rennen gefahren werden: “Im Qualifying wären solche Bedingungen völlig in Ordnung und ich würde gerne fahren. Wenn du aber im Rennen an zehnter Stelle fährst und nichts siehst … Den Crash von Sainz habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Wäre ich ein Meter weiter links gefahren, wäre ich in ihn gefahren.“