Verstappen gewinnt Großen Preis der USA

Verstappen stellte zudem den Rekord für die meisten Siege in einer Saison von Michael Schumacher (2004) und Vettel (2013/beide 13) ein. Am kommenden Wochenende könnte er in Mexiko zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen. Die Bestwerte sind aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Rennen in einem Jahr allerdings nur bedingt vergleichbar. 2004 hatte es 18 Rennen gegeben, 2013 waren es 19, die laufende Saison endet nach 22 Rennen in Abu Dhabi.