Formel 1: Haas-Entscheidung bei Mick Schumacher zieht sich - "Pech gehabt!"

Der Vertrag von Schumacher beim Haas-Team läuft am Ende dieser Saison aus. Aktuell ist der 23-Jährige der Fahrer in der Königsklasse des Motorsports, der am längsten ohne Punkte geblieben ist. Nach WM-Zählern in England und Österreich wartet Schumacher bereits seit neun Rennen auf den nächsten Erfolg. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)