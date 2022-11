Formel 1: Russell gewinnt Sprint - Schumacher mit Aufholjagd

São Paulo (SID) - Mercedes und Ferrari haben Weltmeister Max Verstappen überrumpelt - zumindest im Sprint von Brasilien. Silberpfeil-Pilot George Russell gewann am Samstag das Kurzrennen in Sao Paulo und sicherte sich damit den ersten Startplatz für den Grand Prix am Sonntag (19.00 Uhr MEZ/RTL und Sky). Das Ergebnis des Sprints ergibt die Startaufstellung für das Hauptrennen.