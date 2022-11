Marko: Red Bull Racing behält "starke Unabhängigkeit"

Weltmeister Max Verstappen und sein Team Red Bull Racing dürfen wohl auch nach dem Tod von Firmengründer Dietrich Mateschitz unverändert und weitgehend selbständig in der Formel 1 operieren. Das sagte Motorsportchef Helmut Marko im Gespräch mit Motorsport-Magazin.com. Der Rennstall sei „das stärkste und effizienteste Marketing-Tool des Gesamtkonzerns. Wir haben schon in der Vergangenheit sehr autark gearbeitet“, so Marko.