Formel 1: Mick Schumacher reagiert deutlich auf düstere Zukunfts-Prognose

Niemand sei zudem „ein kompletter Fahrer nach zwei Jahren. Aber ich habe in den Juniorserien gezeigt, dass ich ein Topfahrer sein kann, und das will ich auch in der Formel 1 schaffen.“ Schumacher fuhr in dieser Saison bislang zweimal in die Top 10, Haas benötigt in den letzten beiden Rennen weiterhin jeden einzelnen Zähler im Kampf um eine gute Platzierung in der Konstrukteurs-WM.