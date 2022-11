Sportwetten: Verstappen auch in Brasilien klarer Favorit

Weltmeister Max Verstappen geht als klarer Favorit auch ins vorletzte Rennen der Formel-1-Saison am Sonntag (19.00 Uhr/Sky und RTL) in Brasilien. Gewinnt der Niederländer zum 15. Mal in diesem Jahr, zahlt Sportwettenanbieter bwin das 1,57-Fache des Einsatzes aus. Hinter Verstappen folgt Rekordchampion Lewis Hamilton (Mercedes). Der Vorjahressieger aus Großbritannien ist in Sao Paulo mit der Quote 5,00 notiert.