Formel 1: Binotto zu Mercedes? Wolff sieht "zu viel Porzellan zerschlagen"

Dem hat Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff nun aber eine eindeutige Abfuhr erteilt. „Nein. Dafür wurde zwischen uns in den vergangenen Jahren zu viel Porzellan zerschlagen, als dass das möglich wäre“, sprach sich der 50-Jährige im Formel-1-Podcast Beyond the Grid klar gegen eine Beschäftigung des Italieners aus - und fügte hinzu: „Mattia und ich hatten über all die Jahre unsere schwierigen Zeiten. Das ist kein Geheimnis.“