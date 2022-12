Breaking News: Formel 1 sagt Rennen in Saison 2023 ab

Die Formel 1 "prüft derzeit alternative Optionen, um den Platz im Kalender 2023 zu füllen". Selbst wenn kein Ersatz für das Rennen in Shanghai gefunden wird, das am 16. April als vierter Saisonlauf stattfinden sollte, würde der Formel-1-Kalender im kommenden Jahr 23 Rennen und damit so viele wie noch nie umfassen.