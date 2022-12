Formel 1: Romain Grosjean mit deutlicher Kritik an Mick Schumachers Ausbootung

Im Jahr 2022 hatte Schumacher seine zweite F1-Saison absolviert. Nach einem schwachen ersten Jahr, in dem er mit dem langsamsten Auto im Feld keine Punkte holen konnte, fuhr er in Jahr zwei immerhin zwölf Punkte ein und wurde 16. in der Fahrerwertung. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)