Formel 1: Verstappens Heimrennen bis 2025 gesichert

Die Vertragsverlängerung der Strecke in Zandvoort mit der Königsklasse wurde am Donnerstag bekannt gegeben. Der bisherige Kontrakt wäre nach dem Rennen in der nächsten Saison ausgelaufen. Der Große Preis der Niederlande war nach einer Pause von mehr als 35 Jahren erst 2021 in den Kalender zurückgekehrt.