"Mick tut mir leid": Michael Schumacher fehlt sehr an dessen Seite, sagt Ex-F1-Boss Ecclestone

Für den ehemaligen Formel-1-Chef Bernie Ecclestone (92) ein realistisches Szenario, wenn Schumacher seinen Vater Michael in den vergangenen Jahren an seiner Seite gehabt hätte.

„Michael hätte seinem Sohn so, so viele Details mit auf den Weg geben können mit all seiner Erfahrung. Er hätte ihm den richtigen Weg gezeigt, fahrerisch, aber auch politisch“, sagte Ecclestone der Sport Bild: „Mit Michael als Berater an seiner Seite würde Mick als Stammfahrer im Cockpit eines guten Teams sitzen.“