Die neue Lachnummer der Formel 1 - Netz macht sich über McLaren lustig: Sechs (!) Boxenstopps bei Norris

Lando Norris konnte es nach dem Formel-1-Saisonstart in Bahrain nur noch mit Galgenhumor nehmen, nachdem er im Rennen nach dem sechsten (!) Halt in der Box zwei Runden vor Schluss aufgeben durfte. Er wurde dennoch noch als 17. gewertet .

Wie der neue McLaren-Teamchef Andrea Stella erklärte, habe es ein pneumatisches Leck am Boliden gegeben, was früh erkannt wurde. Doch dadurch konnte Norris stets nur zehn oder elf Runden fahren, bevor er in der Box Luft nachfüllen lassen musste.