Formel 1: Sport1 zeigt Highlight-Magazin

Der TV-Sender Sport1 zeigt in Kooperation mit Sky ein neues Highlight-Magazin zu allen Rennen der Formel 1 in dieser Saison. Der Regel-Sendeplatz ist am Sonntagabend, die erste Ausgabe des einstündigen Formats mit der Zusammenfassung des Auftaktrennens in Bahrain ist allerdings am heutigen Montag (20.15 Uhr) zu sehen. In dieser Saison wird kein Rennen in Deutschland im Free-TV live übertragen.