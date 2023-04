Formel 1: AlphaTauri-Teamchef Tost geht am Saisonende

Teamchef Franz Tost räumt am Saisonende beim Formel-1-Team AlphaTauri nach 18 Jahren seinen Posten. Das gab der 67 Jahre alte Österreicher am Mittwoch im Vorfeld des Großen Preises von Aserbaidschan am Sonntag (13.00 Uhr/Sky) in Baku auf dem Instagram-Kanal des Teams bekannt.