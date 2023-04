Formel 1 beschließt Qualifying an Sprint-Wochenenden

Die Formel 1 will den Zuschauern mehr Action auf der Strecke bieten und führt an Wochenenden mit Sprintrennen ein zweites Qualifying ein. Beim Großen Preis von Aserbaidschan in Baku wird es am Samstagvormittag eine eigene Quali für das Sprintrennen am Nachmittag geben. Das Qualifying für das Hauptrennen am Sonntag findet bereits am Freitag statt.