Formel 1: Erneut schwere Vorwürfe gegen FIA-Boss Sulayem - FIA reagiert

Nach seinem Rückzug aus dem Tagesgeschehen der Formel 1 steht nun sein Umgang mit einer ehemaligen Mitarbeiterin in der Kritik.

Laut einem Bericht der englischen Zeitung The Telegraph erhebt Shaila-Ann Rao, die einstige Interims-Generalsekretärin für Motorsport, schwere Vorwürfe gegen ihren ehemaligen Chef.

Kurz vor ihrem abrupten Abgang sandte sie an mehrere Instanzen einen Brief, in dem sie Sulayem unter anderem sexistisches Verhalten vorwirft.