Formel 1: "Das größte Stück Sch***e, das jemals gebaut wurde"

Für die einen ist Mick Schumachers ehemaliger Boss Günther Steiner ein Bösewicht, für die anderen ist er Kult - in jedem Fall ist er ein Mann, der nicht um deutliche und oft auch derbe Worte verlegen ist.

Spätestens seit der Netflix-Serie Drive to Survive sind die verbalen Ausbrüche des Südtirolers bei Fans Allgemeingut - in seinem neuen, autobiografischen Buch „Surviving to Drive“ dreht der Haas-Teamchef nochmal besonders auf.