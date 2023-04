Formel-1-Teamboss beklagt folgenschweren Systemfehler

Der Brite moniert: Teams wie Mercedes und Red Bull hätten einen infrastrukturellen Vorteil , den kleinere Teams, wie zum Beispiel Williams, unter den aktuellen Bedingungen nicht aufholen können - weil sie mit den aktuellen Regelungen nicht in Bereiche investieren können, in welchen die Top-Rennställe ihnen voraus sind.

Aston Martin als Williams-Vorbild

Dabei betonte Vowles, dass es nahezu unmöglich sei, in den Bereichen aufzuholen, wenn es so bleibt wie bisher.

Als Vorbild für Williams nennt Vowles die Entwicklung von Aston Martin: „Das zeigt, was mit der richtigen Struktur möglich ist. Ich denke, sie haben ein paar schlaue Schachzüge getätigt, sich Wissen aus verschiedenen Richtungen einzuverleiben. Dieses Team war ein gutes Team, das jetzt so aufgebaut wurde, um in die Top 3 vorzudringen.“

Vowles legt Hauptproblem offen

„Wenn man durch die Fabrik läuft, stellt man fest, dass es an Investitionen fehlte“, so Vowles. „Dieses Team steckte über Jahre in einem Überlebensmodus. Da beschäftigst du dich nicht mit dem, was in zwölf, 18 oder 24 Monaten ist. Du überlegst dir, was du morgen anstellen musst, um den Tag zu überstehen“, erklärt der neue Teamchef.