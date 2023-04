Formel 1: Was Mick Schumacher bei Mercedes "schockiert" hat

In einer Kolumne, die er auf der Website des Teams veröffentlichte , erklärte der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher, dass er in seiner Rolle als dritter Mann hinter Lewis Hamilton und George Russell ungeahnte neue Erfahrungen gemacht hat.

Mick Schumacher: „Ich war richtig schockiert“

„Ich war richtig schockiert bei der Saisoneröffnung in Bahrain , ich hatte nicht so viel Austausch erwartet“, schreibt Schumacher: „Du weißt nicht, was du verpasst, bis du wirklich ein Teil davon bist.“ Vor allem die Arbeit unter den Ingenieuren bekomme mal als Fahrer der Formel 1 kaum mit, erklärt er.

In der Mercedes-Zentrale habe sich der 24-Jährige sehr gut eingelebt. Er schwärmte vor allem vom Miteinander innerhalb des Teams: „Alle sind mir gegenüber so aufgeschlossen, dass ich mich vom ersten Moment an in der Fabrik in Brackley willkommen fühlte.“