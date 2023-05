Ferrari-Star wird von Kontrahenten verflucht: "Was zum Teufel macht er da!?"

Carlos Sainz hat im Qualifying zum Großen Preis von Miami (Sonntag um 21.30 Uhr im LIVETICKER) die Wut von Guanyu Zhou auf sich gezogen. Der Chinese hat sich in Q1 über eine gefährliche Aktion des Ferrari-Stars beschwert.

Sainz war relativ langsam unterwegs. Der Alfa-Romeo-Pilot wollte in einer Linkskurve rechts zwischen dem Ferrari und der Streckenbegrenzung überholen. Doch Sainz zog nach rechts und schnitt dem Chinesen ohne erkennbaren Grund den Weg ab.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Dieser konnte gerade noch rechtzeitig mit einem Bremsmanöver reagieren und so den Einschlag in die Wand verhindern. Entsprechend sauer war er.

Umwelt-Kritik an der Formel 1

Umwelt-Kritik an der Formel 1

Zhou wütet am Funk heftig über Sainz

„Mann! Der Ferrari hat mich fast in die verdammte Wand gequetscht. Mann Leute! Was zum Teufel macht er da!?“, wütete Zhou kurz nach der Szene am Funk.