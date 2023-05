Imola: Formel 1 hilft Krisenregion

Die Rennserie spendet eine Million Euro an die regionale Behörde für Katastrophenschutz, das teilte die Formel 1 am Freitag mit. Zuvor hatte der Rennstall Ferrari bereits mit derselben Summe geholfen.

Die großen Mengen an Wasser und Nahrungsmitteln, die an diesem Wochenende beim nun abgesagten Grand Prix in Imola eingeplant waren, werden zudem Hilfsorganisationen in der Emilia-Romagna zur Verfügung gestellt.