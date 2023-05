Formel 1: Manipulation? Red-Bull-Boss Marko teilt gegen FIA & Mercedes aus!

Red Bull fährt beim Miami-GP dem Rest des Feldes davon. Bereits in den Trainings konnte niemand mit dem Spitzenreiter mithalten, dennoch teilte Motorsportchef Dr. Helmut Marko bereits am Freitag gegen die FIA und die Formel-1 -Konkurrenz aus.

In Miami wurden die DRS-Zonen verkürzt, wie auch schon in der Vorwoche in Baku. Dazu sagte Marko gegenüber Motorsport-Magazin.com: „Das Überholen war immer schon schwierig. Wenn die DRS-Zone gekürzt wird - man weiß ja warum.“