Formel 1: "Max fährt gegen Lewis anders!" - Mercedes-Chef Wolff mit pikanter Verstappen-These

Hintergrund ist der Zusammenstoß von Mercedes-Fahrer George Russell und Verstappen beim Sprint-Rennen am vergangenen Samstag in Baku. Verstappen zeigte sich wütend über die Fahrweise des Briten, schimpfte nach dem Rennen heftig auf diesen ein.

Wolff: Verstappen und Russell ähnlich

Am Wochenende steht der Große Preis von Miami auf dem Programm. Los geht es am Freitag mit dem 1. und 2. Freien Training. Am Samstag folgt das 3. Training, ehe das Qualifying stattfindet. Zum Abschluss kommt es am Sonntag mit dem Rennen.