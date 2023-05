Formel 1: Nächste Regel-Änderung in der Formel 1 - Alonso-Vorschlag findet Gehör

In der Formel 1 kommt es zur nächsten Regel-Änderung.

Beim kommenden Rennen in Miami wird das Safety Car mehr Vorsprung bekommen. Statt der bislang vorgeschriebenen 30 Sekunden fährt dieses nun bereits eine Minute vor dem Feld aus der Boxengasse.

Formel 1: Alonso mit Regel-Vorschlag

Hollywood-Star steigt in Formel-Flitzer

Der Große Preis von Miami beginnt am Freitag mit dem 1. und 2. Freien Training. Am Samstag folgt das 3. Training, ehe das Qualifying stattfindet. Zum Abschluss kommt es am Sonntag mit dem Rennen.