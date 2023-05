Formel 1: Podium nicht genug? Alonso mit Kampfansage an Red Bull

Beim Grand Prix von Miami hat Fernando Alonso erneut gezeigt, dass er noch immer zu den besten Fahrern der Formel 1 gehört. Der 41-Jährige fuhr in seinem Aston Martin auf den dritten Platz und stand damit zum vierten Mal in dieser Saison auf dem Podium.

Alonso gibt zu, dass Red Bull nach wie vor einen deutlichen Vorsprung hat und Aston Martin akzeptieren muss, dass sie derzeit nicht in der Lage sind, den Weltmeister herauszufordern. Der Rückstand auf den Sieger Max Verstappen betrug in Miami satte 26 Sekunden, auf Sergio Perez 20.

Alonso: Dann darf Aston Martin keine Fehler machen

Alonso über Siegchancen: „Die Saison wird noch lang“

„Ich denke, das Jahr wird schwierig“, antwortete Alonso auf die Frage nach den Siegchancen in dieser Formel-1-Saison. „Der Rückstand ist ziemlich groß, auch wenn ich denke, dass wir hier unser bestes Renntempo in dieser Saison gezeigt haben.“

Aber Alonso deutet an, dass sich die Dinge im weiteren Verlauf der Saison ändern könnten. „Wir sind, glaube ich, in diesem Rennen am dichtesten an der Spitze ins Ziel gekommen, ohne Safety-Cars und ohne Probleme im Rennen. Und wir sind immer noch ziemlich schnell. Warten wir es also ab. Die Saison wird noch lang werden.“