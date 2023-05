Verstappen holt Monaco-Pole - Strafversetzung für Leclerc

Max Verstappen hat auch seine vermeintlich schwierigste Aufgabe des Jahres gelöst und die Pole Position für den Grand Prix in Monaco erobert. Der Formel-1-Weltmeister im Red Bull drehte im Qualifying am Samstag die schnellste Runde, auf den Startplätzen zwei und drei stehen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) Fernando Alonso im Aston Martin und überraschend Esteban Ocon im Alpine.