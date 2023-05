Verstappen holt Monaco-Pole vor Alonso und Leclerc

Max Verstappen hat auch seine vermeintlich schwierigste Aufgabe des Jahres gelöst und die Pole Position für den Grand Prix in Monaco erobert. Der Formel-1-Weltmeister im Red Bull drehte im Qualifying am Samstag die schnellste Runde, auf den Startplätzen zwei und drei stehen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) Fernando Alonso im Aston Martin und Ferrari-Pilot Charles Leclerc.

Denn Sergio Perez im zweiten Red Bull wird nur vom Ende des Feldes starten. Der Mexikaner verlor seinen RB19 schon in der ersten Session gleich nach Start und Ziel in der Sainte-Devote und krachte in die Bande. Das Qualifying wurde für etwa zehn Minuten für Arbeiten an der Streckenbegrenzung unterbrochen, der Schaden am Auto war aber zu groß. Perez konnte das Qualifying nicht mehr aufnehmen.