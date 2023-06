Ferrari-Boss stichelt gegen Vorgänger

Nach dem verpatzten Start in die Formel-1-Saison ist Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur vom baldigen Aufschwung überzeugt. „Ich fange an, Fortschritte zu sehen“, sagte der Franzose der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera. Beim vergangenen Rennen in Montreal seien seine Fahrer Charles Leclerc und Carlos Sainz „auf Verstappens Tempo unterwegs“ gewesen, führte er als Begründung an.