Leclerc über Ferrari: "Fehler sind besorgniserregend"

Ferraris Starpilot Charles Leclerc sorgt sich um den aktuellen Zustand seines Teams in der Formel 1 - und damit auch um seine eigene Zukunft.

„Die Fehler und Pannen in Spanien waren besorgniserregend“, sagte der 25-jährige Monegasse im Vorfeld des kanadischen Grand Prix am Sonntag (20.00) in Montreal: „Wir müssen alle Hintergründe aufdecken und das Auto schneller machen.“