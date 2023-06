Podiumsplatz in Kanada: Alonso bleibt zurückhaltend

Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso hat im Vorfeld des kanadischen Grand Prix in Montreal eher zurückhaltend auf die Aussage seines Teameigners Lawrence Stroll reagiert, der beide Aston-Martin-Fahrer am Sonntag auf dem Podium sehen will. "Okay, zwei Aston Martin unter den ersten Drei, das ist ein ziemlich sportliches Ziel", sagte der Spanier: "Aber wir werden alles versuchen, um Lawrence zufriedenzustellen."